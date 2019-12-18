Вильнюс, , 15:11 — REGNUM Ответственный за массовые казни евреев в годы Второй мировой войны в Шяуляйском гетто Йонас Норейка на самом деле возглавлял «антинацистское подполье» и заботился о «спасении евреев», объявил сегодня, 18 декабря, литовский так называемый «Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы», который широко известен своими подтасовками, клеветой в адрес известных советских деятелей культуры и искусства и прочими подлогами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

И в этот раз учреждение не представляет конкретных доказательств, а ссылается на свидетельства священника Йонаса Борявичюса, который в 1986 году, выступая в США, в суде Чикаго, утверждал, что его Норейка, которого он знал, как «лидера антинацистского движения», просил «организовать помощь евреям». Ни фактов антинацистской деятельности Норейки, ни имён и фамилий спасённых евреев, ни каких-то других фактологических документов при этом центр не представляет, но делает вывод, что Норейка «помогал евреям».

В Литве с середины 2019 года проходит кампания по реабилитации пособника нацистов Йонаса Норейки, которого в Литве считают героем за его борьбу с советской властью и который во время фашистской оккупации, при фашистской администрации, руководил Шяуляйским округом и отправлял евреев на уничтожение в гетто.

После массового истребления евреев в гетто, а в Литве было уничтожено порядка 200 тыс. евреев, или 98% от всей численности, Норейка переехал в дом одной из богатых убитых семей, прихватив из конфискованного имущества шкафчик, пару тёплой обуви, письменный стол, книжный шкаф, две деревянные кровати с матрасами, буфет, туалетное зеркало и два ночных столика. Об этом свидетельствуют официальные архивные документы с подписью Норейки при получении имущества казнённых евреев. Как и его подпись на распоряжении об организации самого гетто в Шяуляй.

Летом 2019 года в Вильнюсе по указу мэра была демонтирована памятная доска Норейке. Это решение приветствовала литовская община евреев, после чего, по свидетельству её председателя Фаины Куклянски, община стала получать угрозы, а 6 августа была вынуждена закрыть в Вильнюсе не только свой офис, но и синагогу. В Вильнюсе прошёл митинг националистов, которые пообещали без всяких разрешений властей изготовить новую памятную доску Норейке и установить её на прежнем месте, что и было сделано 5 сентября.