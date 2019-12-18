Токио, , 15:10 — REGNUM Вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в акватории Курильских островов министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который в настоящее время находится с визитом в Москве, затронет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча запланирована на 19 декабря. Об этом сегодня, 18 декабря, на экстренном совещании в Токио заявили представители японского внешнеполитического ведомства.

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В свою очередь представители Либерально-демократической партии Японии выразили «глубокое беспокойство» в связи с инцидентом и потребовали его обсуждения на заседании Совета национальной безопасности Японии, возглавляемого премьер-министр Синдзо Абэ, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно о задержании для досмотра российскими пограничниками пяти японских рыболовецких судов, которые были сопровождены на остров Кунашир. Японские власти назвали такие действия со стороны РФ неприемлемыми и призывали отпустить рыбаков «из соображений гуманности».