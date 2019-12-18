Париж, , 15:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон согласен на поправки к пенсионной реформе, которая вызвала в стране масштабные протесты, забастовки и столкновения. Однако о полном отказе от реформы речи не идёт, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в президентской администрации.

Отмечается, что глава государства не откажется от проекта и не будет его менять, но готов улучшить идею реформы путём дискуссий с профсоюзами и ключевыми организациями, например, французскими железными дорогами и парижским управлением транспорта.

Макрон в числе прочего готов обсуждать один из ключевых поводов для протеста — повышение возраста, с которого трудящимся положена пенсия в полном объёме. Французский лидер также надеется, что в праздники в забастовках наступит пауза, а к концу недели в решении проблемы наметится прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовки, инициированные профсоюзами, начались во Франции 5 декабря. Пенсионная реформа предполагает повышение возраста для полной выплаты пенсий до 54 лет и отмену ряда льготных пенсионных режимов.

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