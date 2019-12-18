Сеул, , 14:56 — REGNUM 18 декабря в Голубом доме состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, встреча представителей двух стран состоялась спустя шесть месяцев после поездки главы Южной Кореи в Швецию.

В рамках встречи южнокорейский президент поблагодарил правительство Швейцарии за организацию переговоров США и КНДР в Стокгольме и за оказание помощи во время Корейской войны, а также выразил надежду на расширение сотрудничества.

В свою очередь, премьер-министр Швеции выразил признательность за приглашение посетить Южную Корею, а также выразил надежду на развитие двустороннего партнёрства, основанного на демократии и взаимном доверии.

По завершении встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения и социального обеспечения, гендерного равенства.

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