Джакарта, , 14:49 — REGNUM Семь министров сопровождали президента Индонезии Джоко Видодо во время посещения местоположения новой столицы государства в провинции Восточный Калимантан, сообщает Antara.

Президент осмотрел местонахождение новой столицы во вторник днем, 17 декабря 2019 года. Делегация прибыла в промышленную зону лесопосадок в деревне Пемалуан, района Сепаку.

«Строительство инфраструктуры новой столицы Индонезии начнется в середине 2020 года, потому что дизайн детально проработан. Строительство планируется завершить через шесть месяцев», — заявил президент Индонезии.

По его словам, будущая столица Индонезии будет разделена на три области, а именно: область правительства, область национальной столицы и область расширенной национальной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо напомнил чиновникам, чтобы они брали пример у других стран в вопросе переноса столицы государства.

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