Москва, 18 декабря 2019, 14:49 — REGNUM Нельзя исключать, что посол Франции на Украине Этьен де Понсен отрабатывает деньги, полученные им от какого-то украинского олигарха, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова посла о необходимости прояснения минских соглашений.
Напомним, как сообщалось ранее, посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что, по его мнению, минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, поскольку не всё в них прописано точно с точки зрения этапности.