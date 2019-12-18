Москва, , 14:49 — REGNUM Нельзя исключать, что посол Франции на Украине Этьен де Понсен отрабатывает деньги, полученные им от какого-то украинского олигарха, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова посла о необходимости прояснения минских соглашений.

«Посол страны от себя лично ничего не говорит. С другой стороны, мы знаем, что Франция — это демократическое государство, свободное. Господин Саркози в своё время брал деньги у Каддафи. И чтобы скрыть этот факт, пришлось разбомбить Ливию и превратить в катастрофу. Возможно, господин Понсен взял не очень большую сумму денег у какого-нибудь украинского олигарха и отрабатывает по-честному», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщалось ранее, посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что, по его мнению, минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации, поскольку не всё в них прописано точно с точки зрения этапности.