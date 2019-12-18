Берн, , 14:47 — REGNUM Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе украинской компании.

«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остаётся в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек. Данное решение суда носит окончательный характер, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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