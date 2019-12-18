* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему остается угрозой для международного сообщества, об этом 18 декабря сообщает Al Arabia.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается угрозой международному миру и безопасности, несмотря на утрату территории и своего главаря», — отметил Воронков в комментарии изданию.

Дипломат подчеркнул, что террористы еще могут восстановить свою власть на некоторых территориях.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оккупировали значительные территории в Сирии и Ираке в 2014 году. Однако потерпели поражение.

Преступная группировка продолжает совершать террористические акты против мирных граждан и служб правопорядка в указанных государствах.

ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.