Москва, , 14:45 — REGNUM Перед тем, как в декабре 1994 года Россия ввела федеральные войска в Чечню, Москва вела переговоры с сепаратистами об условиях перемирия. Однако встреча тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина, на которой настаивал лидер экстремистов Джохар Дудаев, сорвалась. Об этом сообщил бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.

«Мы почти сутки вели разговор, понимали, что с оппозицией нелегко договориться. В конечном счёте мы нашли несколько вариантов», — рассказал Михайлов в интервью РБК в фильме к 25-летию начала Первой чеченской войны.

По словам экс-министра, чеченская сторона согласилась с предложениями об отводе войск и выборах в республике, однако при условии встречи Дудаева с Ельциным тет-а-тет. Сначала в администрации президента РФ дали согласие, однако уже через несколько часов встречу отменили, сообщив, что вместо Ельцина с лидером сепаратистов будет встречаться тогдашний председатель правительства Виктор Черномырдин. Но и от этого шага Москва отказалась, добавил Михайлов. Он считает, что от встречи с сепаратистами Ельцина отговорило его окружение.

Напомним, в декабре 1994 года в Чеченскую Республику для принятия мер по восстановлению конституционного порядка, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности были введены российские войска. Первая чеченская война продолжалась до августа 1996 года.