Киев, , 14:40 — REGNUM В Верховной раде сегодня, 18 декабря, усилиями ряда депутатов открыли выставку про «украинскую» Кубань, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одним из главных «лоббистов» инициативы является депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Украинская Кубань — это не мифы или выдумки. В 1926 году там проживало более 62% украинцев… Украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций. Что там говорить, даже в гимне Украины есть географическое упоминание «от Сяна до Дона», и мы не имеем права исключать эту территорию из нашего культурного и социального поля», — заявил депутат в своем комментарии прессе.

Гончаренко подчеркнул, что выставка открыта, чтобы депутаты Рады и все общество «открыли глаза и начали обращать внимание на миллионы украинцев, которые родились за рубежом, однако в душе сохраняющих настоящий украинский дух».

В ходе презентации выставки депутаты Рады одели специальные белые футболки с надписью KUBAN, причем буквы U и A выделены синим и желтым цветом соответственно (с намеком на сине-желтый флаг Украины).

Выставка представляет собой исторические данные о ситуации на Кубани в различные периоды прошлого века и архивные фотографии.

«Вятрович, Гончаренко, Арьев и другие депутаты Верховной рады сражаются за украинскую Кубань в составе будущего великого рейха. Главное, не забывать, что Украина отражает империалистическую агрессию», — комментирует происходящее в Раде журналист и политический эксперт Андрей Манчук.