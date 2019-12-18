Женева, Швейцария, , 14:41 — REGNUM Богатые и развитые страны Запада и ряд арабских не смогли справиться с проблемой беженцев. О этом 18 декабря заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время беседы с корреспондентами в Женеве.

«Развитые и богатые страны Запада провалили экзамен по проблеме беженцев. То же самое можно сказать о ряде арабских стран», — приводит слова Эрдогана Anadolu Ajansı.

Также турецкий лидер заявил, что глобальные проблемы можно разрешить только путем международного сотрудничества и солидарности.

«Мировое сообщество не должно игнорировать проблему беженцев, так как подобный подход не способствует ее решению», — заявил президент Турции.

Кроме этого, Эрдоган указал, что, если Анкара построит в Сирии зону безопасности, это будет историческое событие.

«Мы войдем в историю как страна, построившая город или города для беженцев. Это очень важно», — сказал турецкий президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал, что делегация Турции намерена посетить Москву и этот визит должен состояться уже в ближайшее время.