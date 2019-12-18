Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM Гордума Нижнего Новгорода на очередном заседании поддержала инициативу об изменении избирательной системы и сокращении численности депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно решению, теперь выборы в гордуму будут проходить не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Кроме того, численность депутатов сократится с 47 до 35 человек или более чем на 25%.

«Больше не получится побеждать на выборах в Думу только при помощи партийной риторики и лозунгов. Избиратель хочет голосовать за кандидата-хозяйственника, а не кандидата-политика. Этот запрос от населения для нас очень важен», — сказал спикер нижегородской гордумы Дмитрий Барыкин.

В течение двух месяцев будут внесены изменения в устав Нижнего Новгорода и решение вступит в силу.

ИА REGNUM напоминает, на сегодня дума Нижнего Новгорода состоит 47 депутатов. Они избираются на муниципальных выборах: 35 по одномандатным избирательным округам, а оставшиеся 12 по единому избирательному округу, куда входит вся территории муниципалитета «пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями».

Выборы депутатов гордумы Нижнего Новгорода седьмого созыва состоятся в единый день голосования в сентябре 2020 года.