Москва, , 14:29 — REGNUM Война России и НАТО вряд ли не будет и тому есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов о подготовке НАТО к войне.

«Изначально НАТО было создано для противостояния СССР и его союзникам, так сказать, для борьбы за свободу против коммунизма. Потом восточный блок самоликвидировался. СССР распался. Возникла буржуазная Россия. В 90-е в Кремле не считали НАТО противником.

Говорили даже о том, что Россия может вступить в НАТО. Однако агрессия НАТО против Сербии в 1999 году изменила ситуацию и была воспринята очень болезненно.

Реальное противостояние вернулось в 2014 году, после революции на Украине, крымской истории и Донбасса. При этом Запад неожиданно обнаружил, что его победа в холодной войне — это фикция.

В России просто произошла буржуазная революция. Однако Россия осталась суверенной и сильной в военном отношении страной. Запад подвела манера все мерить через деньги. Они сравнивали военный бюджет НАТО и военный бюджет России и думали, что, если нужно, быстро порешают все военные вопросы.

Но Россия не Сербия. Со времен Второй мировой войны многое изменилось. Обладая скромными финансовыми ресурсами, Россия держит военный паритет с НАТО в плане стратегических ядерных сил. Заканчивается перевооружение неядерных сил.

Свои возможности Россия прекрасно показала в Сирии и Крыму. Западным державам есть что терять, и на военный конфликт с Россией они не пойдут. Но продемонстрировать свои возможности они обязаны, так сказать, из вежливости», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что предпосылок того, что в период до 2050 года начнётся крупномасштабная война, в настоящее время нет.

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