Минск, , 14:27 — REGNUM В Белоруссии принято решение объявить 2 января выходным днём при сохранении 31 декабря рабочим. Александр Лукашенко 17 декабря подписал соответствующий указ.

Согласно комментарию президентской пресс-службы, в соответствии с указом «предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки)». О пятнице 3 декабря в официальном комментарии ничего не сказано, текст указа не опубликован.

В итоге праздничные новогодние дни в двух частях недостроенного Союзного государства по-прежнему будут иметь разную продолжительность. Упорство белорусских чиновников не совсем понятно — в отличие от вполне понятной работоспособности на следующий день после новогодних возлияний членов трудовых коллективов.