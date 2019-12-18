Киев, , 14:26 — REGNUM Правительство Украины установило новый порядок предоставления гражданства гражданам других стран, которые «подверглись у себя на родине политическому преследованию за защиту Украины». Об этом 18 декабря написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам у себя на родине «за поддержку Украины».

Вместе с тем, отметил он, новый порядок позволит не допустить предоставления гражданства тем лицам, которые осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических, основаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который содержит в том числе положения об упрощении получения гражданства проходившим военную службу в вооруженных силах и тем, кто сбежал из России.

Читайте также: В Киеве осознали необходимость двойного гражданства