Минск, , 14:31 — REGNUM Украинская сторона настаивает на обмене пленными в несколько этапов, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Нам не был представлен правой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договорённостей. Более того, украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов», — рассказала она.

Морозова напомнила, что украинская сторона аналогичным образом вела себя в 2017 году, что не привело ни к каким результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева призвала Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и провести обмен пленными до конца 2019 года.

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