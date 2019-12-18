Минск, 18 декабря 2019, 14:31 — REGNUM Украинская сторона настаивает на обмене пленными в несколько этапов, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».
Морозова напомнила, что украинская сторона аналогичным образом вела себя в 2017 году, что не привело ни к каким результатам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева призвала Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и провести обмен пленными до конца 2019 года.
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