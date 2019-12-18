Москва, , 14:24 — REGNUM Расходы на благоустройство Москвы сторицей возвращаются в бюджет города в виде поступления налогов от туризма. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По поводу денег. Одна из самых больших претензий была в том, что мы тратим какие-то несусветные деньги на благоустройство. Но статья «Благоустройство» — это не плитка и не тротуары, туда входит практически всё жилищно-коммунальное хозяйство Москвы. Много тратим на это. Но я же говорил про туристическую отрасль и сколько она даёт бюджету. И произошло это за счёт изменения общественных пространств», — сказал Собянин.

В итоге все расходы окупаются за счёт увеличения прибыли от туризма. Поэтому благоустройство является не расходной, а одной из самых прибыльных статей бюджета в Москве, считает мэр.