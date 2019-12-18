Ярославль, 18 декабря 2019, 14:17 — REGNUM Мэрия Ярославля не согласилась с критикой проекта закона о введении новых штрафов за нарушение правил благоустройства и незаконную уличную торговлю. Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, внесенный мэром города Владимиром Волковым, раскритиковал региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.
В своем заключении омбудсмен написал, что законопроект содержит нечеткие формулировки. В частности, Бакирова возмутили штрафы за препятствование зимней уборке города. Он опасается, что мэрия не сможет заблаговременно предупредить всех о предстоящей уборке, и от штрафов пострадают невиновные. Но городские власти заверяют, что предупредят всех.
Также уполномоченного возмутил размер штрафов. Он считает, что их суммы «необоснованно завышены» для Ярославской области. В мэрии не согласны и с этим.
Мэрия предлагает ввести штрафы за размещение ларьков вопреки принятой городскими властями схеме. Это тоже не понравилось уполномоченному. Но в мэрии считают, что мера направлена на защиту добросовестных предпринимателей от «серых» конкурентов.
По мнению мэрии, проект штрафов за уличную торговлю в неустановленных местах ниже, чем в Костромской, Тверской и Калининградской областях.
В мэрии считают, что проект закона направлен исключительно на наведение порядка в уборке города и уличной торговле, а вовсе не на сбор штрафов и пополнение бюджета, как подозревает уполномоченный по правам предпринимателей.
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