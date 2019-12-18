Ярославль, , 14:17 — REGNUM Мэрия Ярославля не согласилась с критикой проекта закона о введении новых штрафов за нарушение правил благоустройства и незаконную уличную торговлю. Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, внесенный мэром города Владимиром Волковым, раскритиковал региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

Мэрия Ярославля

В своем заключении омбудсмен написал, что законопроект содержит нечеткие формулировки. В частности, Бакирова возмутили штрафы за препятствование зимней уборке города. Он опасается, что мэрия не сможет заблаговременно предупредить всех о предстоящей уборке, и от штрафов пострадают невиновные. Но городские власти заверяют, что предупредят всех.

«Качественной и своевременной уборке местных дорог зачастую препятствуют автолюбители, размещающие транспортные средства непосредственно во время работы уборочной техники на очищаемом участке дороге. Законопроект предлагает наказывать за такие действия. О том, что дорога в данный момент убирается, граждане будут знать путем обязательного и заблаговременного размещения знака «Дорожные работы». Если, невзирая на это, граждане будут размещать свое имущество и тем самым создавать препятствия для уборки дороги, к виновным лицам предлагается применять меры административной ответственности», — сообщила первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец.

Также уполномоченного возмутил размер штрафов. Он считает, что их суммы «необоснованно завышены» для Ярославской области. В мэрии не согласны и с этим.

«Размеры штрафов по указанным составам не новые — они полностью повторяют размеры штрафов за аналогичные правонарушения в сфере благоустройства, установленные в настоящее время в Законе Ярославской области «Об административных правонарушениях», — рассказала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец.

Мэрия предлагает ввести штрафы за размещение ларьков вопреки принятой городскими властями схеме. Это тоже не понравилось уполномоченному. Но в мэрии считают, что мера направлена на защиту добросовестных предпринимателей от «серых» конкурентов.

«На защиту интересов добросовестных предпринимателей направлено введение ответственности за размещение нестационарных торговых объектов в нарушение схем размещения нестационарных торговых объектов, принятых в муниципальных образованиях, а также ответственности за оказание услуг (выполнение работ) в местах, не установленных органами местного самоуправления в рамках своей компетенции», — считает Алла Кибец.

По мнению мэрии, проект штрафов за уличную торговлю в неустановленных местах ниже, чем в Костромской, Тверской и Калининградской областях.

В мэрии считают, что проект закона направлен исключительно на наведение порядка в уборке города и уличной торговле, а вовсе не на сбор штрафов и пополнение бюджета, как подозревает уполномоченный по правам предпринимателей.

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