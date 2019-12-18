Москва, , 14:16 — REGNUM В администрации президента России ведётся работа по согласованию изменений в статью 210 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за создание преступного сообщества. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Как уточнил официальный представитель Кремля, поправки нацелены на то, чтобы не наказывать по этой статье представителей бизнеса.

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«Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний и, действительно, сейчас завершается формулирование позиций», — пояснил Песков, пообещав позднее обнародовать конкретные предложения.

Что касается сроков завершения этой работы, то, по словам пресс-секретаря президента РФ, «какого-то дедлайна здесь не может существовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в своём обращении к президенту РФ Владимиру Путину попросил проверить законность привлечения некоторых предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ.

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