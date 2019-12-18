Сыктывкар, , 14:15 — REGNUM Бывших государственных служащих Коми, осужденных за коррупционное преступление, лишат пенсионного обеспечения. Соответствующий законопроект сегодня обсудили депутаты Госсовета.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательство о противодействии коррупции прокуратуры Коми Артема Шибакова, в отношении лиц, совершивших тяжкое коррупционное преступление, такая ответственность в законодательстве предусмотрена не была, и этот пробел будет устранен.

«Основанием для лишения пенсионного обеспечения за выслугу лет будет являться вступивший в силу приговор суда за совершенное коррупционное преступлением с использованием служебного положения. Норма вступит в действие с 1 января 2020 года», — цитирует Шибакова Комиинформ.

Предложение прокуратуры поддержал спикер Госсовета:

«Лица, работающие на государственной службе, получают дополнительную пенсию. Если такой человек нарушает закон и берет взятки, то, конечно, он не может претендовать на дополнительную пенсию», — заявил Геннадий Горбачев.

Законопроект депутаты рассмотрят завтра, 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 46 млрд рублей.