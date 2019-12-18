Сыктывкар, 18 декабря 2019, 14:15 — REGNUM Бывших государственных служащих Коми, осужденных за коррупционное преступление, лишат пенсионного обеспечения. Соответствующий законопроект сегодня обсудили депутаты Госсовета.
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательство о противодействии коррупции прокуратуры Коми Артема Шибакова, в отношении лиц, совершивших тяжкое коррупционное преступление, такая ответственность в законодательстве предусмотрена не была, и этот пробел будет устранен.
Предложение прокуратуры поддержал спикер Госсовета:
Законопроект депутаты рассмотрят завтра, 19 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 46 млрд рублей.