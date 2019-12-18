Москва, , 14:14 — REGNUM Благоустройство каждого квартала Москвы — инициатива не власти, а жителей Москвы. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о целесообразности благоустройства столицы поставила депутат Наталия Метлина («Моя Москва»). Депутат поинтересовалась, насколько обоснованно проводить эти работы в нынешних масштабах.

«Четыре или пять лет назад ехал по Тверской со всем сопровождением, ФСО и застрял в пробке. И подумал: ну что за мэр — проехать невозможно, все перекопал», — сказал Собянин.

Мэр Москвы заявил, что благоустройство создаёт определённые неудобства, однако власти столицы стараются выполнить задачи оперативно.

«Мы стараемся все работы, на которые требуется два-три года, за летний сезон провести. А ведь это не только перекладка плитки, это и инженерные коммуникации, фасады домов. Я отчасти с вами согласен, думал, сделать нужно исторический центр, мы же в одном городе живем. Хотите погулять — приезжайте в Парк Горького, в центр на пешеходных зонах погулять», — заявил Собянин.

Раньше он полагал, что москвичи не ассоциируют себя с районами. Однако потом понял, что это не так.

«Встречаясь с жителями, избирателями — одно из первых требований: наш район уникален, спасибо, что сделали Тверскую, но хотим, чтобы у нас было не хуже. Оттуда и родилась программа «Мой район», — отметил Собянин.