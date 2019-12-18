Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Возможные американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются рисками для российской компании «Газпром» и её партнеров и подрядчиков в Европе. Такую оценку 18 декабря дало агентство Moody`s.

«Законопроект, в случае его утверждения в его нынешнем виде, может представлять риск для российского Газпрома, который владеет и управляет трубопроводом через его 100% швейцарскую дочернюю компанию Nord Stream 2 AG, а также ее европейских партнеров и подрядчиков, поскольку в законопроекте предусмотрены санкции и в отношении организаций, которые оказывают прямую или косвенную поддержку строительству или ремонту «Северного потока — 2», — говорится в сообщении агентства.

Также в нем указывается, что влияние американских санкций на Газпром будет зависеть от способности компании закончить данный проект в случае, если его нынешние подрядчики вынуждены будут прекратить в нем свое участие.

При этом уточняется, что влияние на партнёров Газпрома по финансам в проекте будет ограниченным, и рейтинги этих компаний не будут существенно пересматриваться ввиду потенциальной потери инвестиций, задержки строительства «Северного потока — 2» или потери будущих потоков финансов от реализации проекта.

«В настоящее время нет признаков того, что правительство США введет санкции против компаний, которые задействованы в финансировании (данного проекта), а также (в отношении) Газпрома. США уже ввели несколько раундов санкций против российских компаний, но Газпром не подпадает под санкции по ограничению заимствования, введенные США в отношении некоторых российских корпораций с 2014 года», — говорится в сообщении Moody`s.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не станут препятствием для строительства газопровода «Северный поток — 2».