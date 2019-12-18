Киев, , 14:09 — REGNUM Несколько депутатов Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» пришли в украинский парламент в футболках с надписью «Cuban» (Кубань), сообщил 18 декабря telegram-канал Klymenko Time.

Буквы «U» и «A» выделены синим и жёлтым цветом.

Междепутатское объединение «Кубань» создал 17 октября 2019 года депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Объединение намерено разрабатывать политику по «возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Напомним, ранее международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин назвал создание объединения «дебильным троллингом», поскольку гипотетическое присоединение региона к Украине будет означать конец бандеровского режима.

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