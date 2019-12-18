Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Сотрудник посольства Казахстана в Египте Елман Жолдасов скончался ненасильственной смертью. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, слухи о насильственной смерти дипломата не соответствуют действительности. В качестве подтверждения своих слов представитель МИД описал состояние тела погибшего после обнаружения, что, по его словам, доказывает ненасильственную смерть.

В частности, на теле не обнаружены ссадины, синяки и другие повреждения. Кроме того, руки и ноги Жолдасова не были связаны, о чем ранее писали некоторые местные СМИ со ссылкой на родственников погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД Казахстана подтвердил смерть сотрудника посольства в Египте Елмана Жолдасова. Ранее некоторые СМИ написали, что дипломат погиб при загадочных обстоятельствах, так как его тело было обнаружено со связанными руками и ногами и множеством ссадин.

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