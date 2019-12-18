Москва, , 14:03 — REGNUM Токио выступает за усиление сотрудничества с Москвой по энергетическому проекту «Арктик СПГ — 2», заявил 18 декабря министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на заседании российско-японской межправительственной комиссии.

«Проект «Арктик СПГ — 2», в котором участвуют японские компании, — это та сфера, где спрос и технологии Японии и потенциал России взаимодополняют друг друга», — сказал он.

Кроме того, Мотэги отметил потенциал для взаимодействия двух стран в сфере медицины и «умных» городов, а также в области сельского хозяйства, создании перевалочной базы СПГ на Камчатке и использования Транссибирской магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ — 2», реализуемый НОВАТЭКом, предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в ЯНАО.

Читайте также: «Новатэк» привлекает капитал из Японии для создания новых комплексов СПГ