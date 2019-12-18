Куала-Лумпур, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад опроверг обвинения в том, что саммит в Куала-Лумпуре призван заменить Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Antara.

В ходе телефонного разговора с Махатхиром Мохамадом премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил сожаление по поводу того, что не смог принять участие в саммите в Куала-Лумпуре, который проходит с 18 по 21 декабря 2019 года.

Махатхир Мохамад высоко оценил стремление Имрана Хана сообщить о том, что тот не может принять участие в саммите, где лидеры Пакистана должны были выступить и поделиться своими мыслями о состоянии дел в исламском мире.

Кроме того, премьер-министр Малайзии опроверг обвинения в том, что саммит в Куала-Лумпуре должен был стать платформой для замены Организации исламского сотрудничества.

Напомним, саммит в Куала-Лумпуре, который проходит в пятый раз, является инициативой неправительственной организации, поддерживаемой правительством Малайзии и не направлен на создание нового блока, как отмечали некоторые критики. Саммит в Куала-Лумпуре не является платформой для обсуждения религии или религиозных дел, а для обсуждения положения дел мусульман.

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