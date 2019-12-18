Москва, , 14:03 — REGNUM В Киеве было достаточно средств, чтобы разогнать любой Майдан, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Когда задержанных, которые так безобразно вели себя с полицией, эта самая полиция выпускает под аплодисменты, то для полиции это самоубийство, — сказал Делягин. — В Киеве было достаточно технических средств, чтобы разогнать любой Майдан. Стало быть, это (освобождение задержанных — прим. ИА REGNUM) могло быть сделано только по команде руководства МВД, то есть господина Авакова. Исполнителей при этом никто не жалеет. Это демонстрация Авакова того, что «я здесь хозяин, чтобы когда возникнет вопрос, кого ставить премьер-министром, ни у кого никаких вопросов не возникало». [Земельный майдан] это борьба олигархов с Соросом. Сорос захватил контрольный пакет в «Слуге народа» и в правительстве».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине существуют небольшие, но абсолютно реальные риски очередного госпереворота.

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