Каир, , 14:05 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что позиция стран, разорвавших отношения с Катаром, остается в данном вопросе неизменной, об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Я подтверждаю, что ничего не изменилось», — отметил президент в комментарии журналистам агентства, добавив, что в данном направлении предпринимаются усилия, которые пока не возымели успеха.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана: переговоры Эр-Рияда и Дохи позитивно скажутся на регионе