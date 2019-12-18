Москва, , 13:57 — REGNUM Оптимизация системы здравоохранения Москвы приносит пользу и персоналу медучреждений, и пациентам. Об этом 18 декабря сообщил мэр Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос по оптимизации здравоохранения задал депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев (КПРФ). По его мнению, сокращение койкомест в медучреждениях негативно сказалось на возможности получить медицинскую помощь. Однако Собянин не согласился, отметив, что лечение в столице оказывают более оперативнее, чем раньше, за счёт нового оборудования, которое было закуплено для больниц и поликлиник.

«Если раньше пациент по полмесяца валялся в больнице, то сейчас эти же манипуляции делают за несколько дней», — сказал Собянин.

При этом сокращение ненужных расходов позволило существенно улучшить не только качество медицинских услуг. Благодаря этим действиям была существенно повышена зарплата медработников.

«Ну, давайте ничего не сокращать, но тогда нам придётся всё население Москвы уложить толстым слоем на эти койки. Если бы мы не оптимизировали количество коек, административного персонала, ненужных затрат, то, можно посмотреть, заработная плата московских врачей была бы не 140 тысяч, а 70 тысяч. Если бы мы выполнили, что вы от нас требуете, зарплата врачей была бы в два раза ниже», — сказал Собянин.