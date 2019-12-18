Москва, , 13:56 — REGNUM Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота начали отработку применения новых танков Т-80БВМ в условиях Арктики. Эти боевые машины танкисты получили в первой декаде декабря 2019 года, сообщает портал www.flot.com.

Танковые экипажи провели свои боевые машины по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения. Отрабатывалось преодоление труднопроходимых заснеженных участков.

На маршруте движения были также оборудованы искусственные и естественные препятствия. Речь идёт о противотанковом рве, колейном мосте, минно-взрывных заграждениях, подъёмах и спусках с различными углами наклона.

Танк Т-80БВМ является обновленной версией советских газотурбинных танков Т-80. По имеющейся информации, в России насчитывается около трёх тысяч танков Т-80, законсервированных в качестве стратегического резерва техники на случай большой войны. Министерство обороны РФ решило модернизировать часть этих боевых машин для эксплуатации в северных широтах.

Т-80БВМ оснащён новой системой включения генератора и стартера запуска двигателя, а также современной системой управления огнем «Сосна-У», имеющей тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели. Орудие заменено на более совершенное марки 2А46М-4. Установлены блоки современной динамической защиты «Реликт». В результате модернизации сокращён и расход топлива.

Газотурбинные танки гораздо больше подходят к условиям Крайнего Севера, чем танки, оснащённые дизельными двигателями. Они легко заводятся при низких температурах, способны плавно трогаться с места и двигаться, не зарываясь в снег.

ИА REGNUM ранее сообщало, что минобороны РФ получило партию танков Т-80БВМ.