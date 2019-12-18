Москва, , 14:03 — REGNUM В Кремле считают мнение начальника Генштаба России Валерия Герасимова о вероятной подготовке Североатлантического блока (НАТО) к полномасштабному конфликту «единственно верным». Об этом 18 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, разделяет ли Кремль позицию начальника Генштаба РФ и что в ответ на учения НАТО может предпринять Москва.

Также он отметил, что администрация президента не может давать военные оценки.

По его словам, то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает в Кремле обеспокоенность, не является секретом.

«То, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, это не секрет, это хорошо известно», — сказал Дмитрий Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время своего выступления перед иностранными военными атташе заявил, что многочисленные учения НАТО указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.