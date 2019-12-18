Рига, , 13:48 — REGNUM Члены правительства Латвии за закрытыми дверями утвердили новый план борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на период с 2020 по 2022 год. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, документ был подготовлен министерством внутренних дел страны и имел статус секретности. Новый план составлен с учётом рекомендаций международных организаций, а также исходя из результатов полученных в 2019 году в ходе реализации схожего документа.

Документ соответствует предыдущим рекомендациям комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval. Надо сказать, что Moneyval ещё в начале декабря месяца собирался вынести решение по Латвии — соответствует ли страна критериям организации или её следует занести в серый список. Решение оглашено не было, а позже выяснилось, что оно отложено до февраля 2020 года.