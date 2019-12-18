Дамаск, , 13:48 — REGNUM Боевики предприняли внезапную атаку позиций сирийской армии в ночь с 16 на 17 декабря 2019 года. Это произошло в районе города Синджар на юго-востоке провинции Идлиб.

Сирийским военным удалось уничтожить три танка террористов. Кроме того, джихадисты понесли тяжёлые потери в живой силе. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Серьёзный урон в боевой технике и живой силе вынудил террористов отказаться от продолжения атаки на Синджар.

По данным иранского информационного агентства Fars, боевики потеряли до 40 человек убитыми. Сирийские проправительственные информационные ресурсы сообщают о десятках убитых джихадистов.

Атаку на Синджар предприняли боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная организация контролирует большую часть провинции Идлиб.

По мнению эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, контратака боевиков в районе Синджара совершенно не случайна. Васильев сказал: «Данная местность рассматривается сирийской армией как одно из направлений предстоящей наступательной операции. Поэтому террористы и пытались захватить позиции сирийских военных у Синджара, чтобы сорвать наступление правительственных войск».