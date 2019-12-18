Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Присвоить Семипалатинску статус города республиканского значения предложил депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента республики Азат Перуашев, сообщает 18 декабря агентство «Казинформ».

Он напомнил, что республиканский статус присваивается городам с населением более 1 млн человек или если город имеет особое государственное значение.

Депутат считает, что Семипалатинск имеет особое значение для Казахстана, так как находится на границе с Россией и Китаем. Перуашев считает, что присвоение городу республиканского статуса позволит создать новый центр притяжения торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения. Южно-Казахстанская область, центром которой был Чимкент, была переименована в Туркестанскую область с центром в городе Туркестане.

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