Москва, 18 декабря 2019, 13:47 — REGNUM Попытки демократов инициировать импичмент против Дональда Трампа, безусловно, нужно рассматривать как исключительно политическое дело, направленное на дискредитацию президента США в преддверии выборов перед американским электоратом, не слишком искушенным в тонкостях политической игры, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, комментируя наметившиеся дебаты в палате представителей Конгресса США
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов.
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