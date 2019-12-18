Москва, , 13:47 — REGNUM Попытки демократов инициировать импичмент против Дональда Трампа, безусловно, нужно рассматривать как исключительно политическое дело, направленное на дискредитацию президента США в преддверии выборов перед американским электоратом, не слишком искушенным в тонкостях политической игры, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, комментируя наметившиеся дебаты в палате представителей Конгресса США

«Стоит отметить, что с момента восхождения Трампа на политический олимп ему периодически приходилось отбиваться от всякого рода расследований и нападок и, на мой взгляд, он отобьется и в этот раз.

Скорее всего это произойдет, так как процедура импичмента не пройдет одобрение в Сенате, который находится под контролем республиканцев.

Однако если все же представить, что действующий президент США будет отстранен, то в таком случае можно ожидать крайне негативную реакцию на фондовых биржах.

Так как уход Трампа с президентского поста неминуемо приведет к замораживанию целого ряда полезных для финансовых рынков инициатив, в частности налоговой реформы 2.0», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что на дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов.

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