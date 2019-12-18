Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Массовые акции протеста начали проводить в разных городах Грузии после смерти подростка столичной школы. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, ученики старших классов Первой классической гимназии, 18 декабря, когда закончились уроки, пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси. На акции они заявили, что не ощущают себя защищенными, поскольку полиция «борется против несовершеннолетних». К парламенту подростки пришли с плакатами: «Куда мне звонить, если полицейские — убийцы?», «Ну-ка, поймайте», «Мать ее, эту жизнь!» и другими.

В агентстве сообщают, что аналогичные акции прошли в городах Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави и Кутаиси. Отмечается, что не обошлось без конфликтов с полицией, так как некоторые протестующие пытались сделать надписи на стенах госучреждений.

Также стало известно, что в Кутаиси отменили праздничное включение елки, назначенное на 21 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря 15-летний подросток одной из столичных школ совершил попытку суицида после того, как его допросили в полиции. Молодого человека подозревали в нанесении надписей «Ну-ка, поймайте», «Мать ее, эту жизнь!» и подобных им в своей школе. Родители обвинили правоохранителей в давлении на подростка во время допроса.

Акции протеста начали проводить 17 декабря, после смерти мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», следователю, которая проводила допросы, при задержании стало плохо.

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