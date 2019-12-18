Анкара, , 13:46 — REGNUM Делегация Турции намерена посетить Москву. При этом визит должен состояться уже в ближайшее время. Об этом в интервью на телеканале NTV заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турецкий лидер уточнил, что стороны планируют обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.

«Мы (с президентом России Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM) отдали поручение. В рамках него делегация, в состав которой войдут заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, — сказал Эрдоган. — Мы договорились, что будут обсуждаться Ливия и Сирия».

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Как сообщалоИА REGNUM, 17 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговора состоялся по инициативе турецкой стороны. Главы государств обсуждали вопросы региональной повестки дня. Подробно была затронута ситуация в Ливии и Сирийской Арабской Республике.