Москва, , 13:44 — REGNUM Россия и Белоруссия продолжают работу по согласованию «дорожных карт», заявил 18 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас ведется работа во исполнение тех поручений, которые два президента дали после своей последней встречи в Сочи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли сторонам продвинуться в согласовании «дорожных карт».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 7 декабря, тогда они обсудили вопросы интеграции. Позже президент Белоруссии заявил, что может вновь встретиться с Путиным 20 декабря для того, чтобы расставить точки над «i» в экономической сфере. Рабочая встреча пройдет на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

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