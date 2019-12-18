Москва, , 13:34 — REGNUM Средняя этажность домов, которые строят по программе реновации в Москве, составляет около 14 этажей. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ) задала мэру Москвы вопрос относительно реновации, напомнив, что раньше он обещал, что дома, которые будут строить по этой программе, не окажутся больше 14 этажей.

«Я не скажу, что это простой вопрос. Это архисложный вопрос. Вы представляете себе, как существующий объём впихнуть в эти районы? Это чрезвычайно сложные проекты. Что касается моих обещаний, мы проанализировали проекты: две трети домов по реновации — 14 жилых этажей и ниже. Средняя этажность, если брать только жилые этажи, она тоже составляет около 14 этажей», — сказал Собянин.