Киев, , 13:25 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, сообщил 18 декабря парламентский телеканал «Рада».

Законопроект №2237 поддержал 291 депутат, «против» проголосовали 20 и воздержались 59 парламентариев.

Теперь задержание, обыск или прослушивание разговоров депутата Верховной рады будет осуществляться с согласия судьи и генерального прокурора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмену депутатской неприкосновенности поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

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