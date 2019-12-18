Москва, , 13:20 — REGNUM Американские санкции не станут препятствием для строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что этот проект (газопровод «Северный поток — 2») будет закончен», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, смогут ли вероятные американские санкции в отношении газопровода остановить его строительство.

При это пресс-секретарь президента РФ отметил, что возможные санкции США будут непосредственным нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и искусственного распространения доминирования компаний США на европейский рынок в поставках более дорогого, американского природного газа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские власти признали, что им не удалось помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».