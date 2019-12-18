Киев, , 13:17 — REGNUM Конституционный суд Украины признал законопроект о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 300 не противоречащим конституции Украины, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Решение было принято 16 декабря, но с важными оговорками. Теперь, согласно регламенту Верховной рады, процедура должна быть проведена с самого начала — после устранения выявленных недостатков, законопроект вновь должен поступить на рассмотрение конституционного суда Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против внесения изменений в законопроект об открытии рынка земли, которые касаются снижения нормы концентрации земли в одних руках.

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