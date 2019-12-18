Дамаск, , 13:08 — REGNUM Соединённые Штаты и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии. Подобные действия тормозят возвращение сирийцев на родину. Об этом говорится в совместном докладе координационных штабов РФ и Сирии.

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При этом в заявлении отмечено, что сирийское правительство проделало колоссальную работу по возвращению жизни в мирное русло — соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам признали профильные структуры Организации Объединённых Наций.

Несмотря на это, американская сторона продолжает доносить до мирового сообщества ложную информацию о ситуации в Сирии.

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«Американские власти пытаются поддерживать очаги напряжённости в САР с целью обоснования легитимности своего присутствия на территории Сирии для сохранения возможности дольше удерживать контроль над нефтяными месторождениями», — отметили в координационных штабах.

Добавим, что только с начала 2019 года в места довоенного проживания в Сирии вернулось более 450 тысяч сирийцев.

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