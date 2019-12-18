Киев, , 13:06 — REGNUM В отношении земельной реформы ничего не изменилось со вчерашнего дня, заявил прессе сегодня, 18 декабря, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик отметил — президентская партия настаивает на том, чтобы аграрный комитет Рады продолжал работать в том штатном режиме, в котором он работал, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Без этих всех событий, без накаливания ситуации», — сказал Арахамия.

Вместе с тем, соратник Зеленского подчеркнул, что фракция «Батькивщина» обвинила «Слугу народа», а также в целом власть в столкновениях возле Рады накануне.

ИА REGNUM напоминает, что большинство Рады планирует до 20 декабря начать рассмотрение земельной реформы во втором чтении. К документу подано более 4 тыс. правок. Ранее Арахамия заявил журналистам, что во втором чтении документ может быть принят еще в этом году, однако не пояснил, как можно рассмотреть тысячи правок в столь короткое время. 17 декабря возле Рады на протестной акции против продажи земли произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Радикалы уже заявили, что земельная акция протеста будет бессрочной.