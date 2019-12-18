Москва, , 13:04 — REGNUM Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Проект закона устанавливает, что право юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина осуществлять деятельность по перевозке легковым такси возникает с момента получения им соответствующего разрешения и прекращается при истечении срока действия или аннулировании такого разрешения, причем каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть удостоверено отдельным разрешением.

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым такси определяется как специальный документ на бумажном носителе или электронный документ, выданный уполномоченным органом и удостоверяющий право фрахтовщика, указанного в разрешении, на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. Отдельно отмечается, что срок предоставления государственной услуги не может превышать трех рабочих дней и исчисляется с даты подачи заявления в уполномоченный орган.

Определяется порядок процедуры выдачи, оформления и учета разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. Так, разрешение выдается на срок не менее пяти лет, а дубликат выдается на срок действия утраченного или испорченного разрешения. Отдельно отмечается, что срок действия разрешения в любом случае не может превышать срока действия документов, подтверждающих право владения или пользования транспортным средством. Кроме того, в тексте законопроекта приводится список данных, обязательных к указанию в разрешении, а также указываются случаи, в которых происходит переоформление разрешения или же выдача дубликата.

Законопроектом определяются порядок ведения и содержание реестров служб заказа легкового такси, а также реестров легкового такси. Указывается, что ведение реестров осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в электронном виде.

Не допускается передача службой заказа легкового такси информации о заказах легкового такси и обеспечение доступа к такой информации фрахтовщикам и их водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси.

Указывается, что водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет, а также пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта Российской Федерации, выдавшего разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым такси на транспортное средство, к управлению которым водитель будет допущен.

Прописывается, что фрахтовщик несет ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни или здоровью пассажира и (или) его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством.

При этом служба заказа легкового такси несет солидарную ответственность за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия при перевозке легковым такси жизни или здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, если заказ был принят через службу заказа легкового такси самозанятым гражданином или водителем — индивидуальным предпринимателем, заключившим договор об обработке информации о заказе легкового такси со службой заказа легкого такси. Максимальный размер ответственности службы заказа легкового такси не может суммарно превышать 2 млн рублей в отношении возмещения реального вреда жизни или здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира по одному случаю причинения такого вреда.