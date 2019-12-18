Киев, , 13:08 — REGNUM Правительство Украины ужесточило меры пересечения границы с Россией и 1 марта граждане страны смогут ездить в РФ только при наличии загранпаспорта. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своём телеграмм-канале.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ», — написал глава правительства Украины.

Также он подчеркнул, что при въезде украинцев с территории России пограничной службой страны будет осуществляться беспрепятственный допуск украинских граждан «по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении».

При этом Гончарук рассказал, что для уменьшения времени прохождения пограничного контроля информация с загранпаспортов будет считываться специальными приборами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что согласование секретариатом Энергетического сообщества сертификации ООО «Оператор ГТС Украины» является «очень важным для Киева решением».