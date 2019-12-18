Бишкек, , 12:56 — REGNUM Казахстан запретил своим медучреждениям проводить лабораторные исследования киргизстанцев и других иностранцев. Об этом сообщил главный хирург министерства здравоохранения Киргизии Нурлан Галбаев, пишет «24.kg».

По его словам, поводом для запрета послужил скандал, разгоревшийся в соседней стране после ареста врачей, приобретавших у граждан Киргизии почки и пересаживавших их богатым иностранцам.

Представитель минздрава отметил, что поскольку в Киргизии медлаборатории недостаточно хорошо оборудованы, то некоторых пациентов приходится направлять в Казахстан для сдачи анализов.

«Министры здравоохранения двух стран встречались, достигнута устная договоренность об обследованиях на базе республиканского центра крови Казахстана. Ждем письменного подтверждения, тогда мы сможем продолжить операции», — подытожил Галбаев.

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