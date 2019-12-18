Мадрид, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению отношений и укреплению многосторонности на форуме «Азия — Европа» (АСЕМ) в Мадриде (Испания), сообщает Antara.

Во время пленарного заседания Ретно Марсуди подчеркнула ценность стратегических перспектив в создании устойчивой связи, особенно в эпоху неопределенности.

«Азия и Европа должны укреплять стратегические перспективы, которые способствуют сотрудничеству и открытой экономике», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии также подчеркнула, что в будущем Азия и Европа должны укреплять связи, особенно в сфере цифровой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двусторонние встречи с глава МИД Австрии, Бангладеш, Китая, Казахстана и государственным секретарем по иностранным делам при премьер-министре Швеции.

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