Киев, , 12:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до ориентировочно 10 тысяч гектаров.

Об этом он сообщил во время встречи с фермерами сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, такие правки должен утвердить парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики, который сейчас готовит земельную реформу ко втором чтению.

«С самого начала внесли 200 тыс. га, это очень много, в комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много? До 10 тысяч — нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру, остальное уберем», — сказал Зеленский.

«Зеленский обещает уменьшить концентрацию до 10 тыс гектаров в одни руки. Так давайте сразу 6 соток, и всё там. Нечего вот это всё», — комментирует инициативу президента экономист Сергей Фурса.

Эксперт подчеркивает, что чем больше ограничений, тем меньше стоимость земли, соответственно, тем хуже пайщикам, то есть гражданам Украины, владеющим землей.

«Чем больше ограничений, тем больше коррупции и бюрократии, тем хуже экономике Украины», — подчеркнул Фурса.