Бишкек, , 12:52 — REGNUM Около 500 человек приняли участие в митинге в защиту свободы слова и против коррупции, состоявшемся на главной площади столицы Киргизии сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митингующие скандировали «Всех не заткнешь!» на русском и киргизском языках, а также выкрикивали другие лозунги в поддержку свободы слова.

Поводом для акции протеста послужил судебный иск на 60 млн сомов (54,3 млн рублей) против ИА 24. kg, ИА Kloop, радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова, поданный семьей бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова.

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Участники митинга потребовали отменить иск, поскольку он нарушает свободу слова, прекратить преследование журналистов и давление на СМИ, а также освободить от занимаемой должности судью Жылдыз Ибраимову, которая ранее приняла решение об аресте счетов 24. kg, Kloop и «Азаттыка».

Также митингующие потребовали от властей защитить граждан, выступающих против коррумпированных чиновников, непредвзято изучить подробности журналистского расследования о коррупции на таможне и принять жесткие меры в отношении замешанных в этих преступлениях бывших и действующих сотрудников таможенной службы.

Акция протеста прошла спокойно, без инцидентов.

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